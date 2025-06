Die im letzten Jahr begonnene Kooperation zwischen der Geschichtsredaktion vom Offenen Kanal und dem Stadtarchiv geht weiter. Was geplant ist.

Hobbyhistoriker im TV - Offener Kanal in Dessau setzt Kooperation mit dem Stadtarchiv fort

Foto:Edith Strasburge (OK)

Dessau-Rosslau/MZ/LZ. - Das Stadtarchiv Dessau-Roßlau und die Geschichtsredaktion des Offenen Kanals (OK) Dessau haben ihre bereits im vergangenen Jahr gestartete Kooperation fortgesetzt. Eine entsprechende Vereinbarung haben Dr. Frank Kreißler, Leiter des Archivs, und die Mitglieder der Geschichtsredaktion am Montagnachmittag, 16. Juni, im Stadtarchiv im Dessauer Alten Wasserturm unterzeichnet, wie der Offene Kanal in einer Presseinformation mitteilte.