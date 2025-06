Wörlitz soll zahlen Heftiger Streit um Elbfähre Coswig: Warum die AfD mit Klage droht

Der Stadtrat in Coswig diskutiert über die Zukunft der Elbfähre. Die AfD will eine Abstimmung verhindern und droht mit einer Klage. Warum das kleine Boot so große Wellen schlägt.