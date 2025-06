Sanierungsstau bei Salinepassage hält an

Bad Dürrenberg/MZ. - Alles auf Anfang bei der Debatte um die Zukunft der Nahversorgungssituation in Bad Dürrenberg: Es sieht so aus, als bekäme der bereits vor Jahren diskutierte Neubau eines Einkaufszentrums an der Breiten Straße nun tatsächlich eine zweite Chance. 2023 hatte der Stadtrat den Plänen des Thüringer Immobilieninvestors Saller für den Neubau einen Riegel vorgeschoben.