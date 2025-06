Merseburg/MZ. - In einem vollautomatisierten Hochregallager gibt es eine Störung. Womöglich steht in luftiger Höhe eine Palette schief und versperrt den Weg zur benötigten Ware. In solch einem Fall müsste sich bisher ein Mitarbeiter den Klettergurt umbinden und hinauf zur Störstelle steigen, erklärt André Gehrmann, warum es einfacher wäre, wenn eine Drohne – möglichst automatisch – die Aufklärungsarbeit übernimmt und Bilder des Problems an einen Zuständigen im Lager sendet, der über das weitere Vorgehen entscheidet. Damit die Drohne sicher fliegen kann, braucht sie aber eine gute Funkanbindung. Wie das mit 5G gelingt, hat das Projekt „5G-Poust“ der Hochschule Merseburg, in dem der Ingenieur mitgearbeitet hat, am Beispiel eines halleschen Unternehmens erforscht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.