Das Land investiert Millionen aus dem Strukturwandel in einen Ausbau von lokalen 5G-Netzen in der Industrie. Die sollen automatisierte Anwendungen ermöglichen. Nun profitieren davon Dow und der Value Park in Schkopau - und die Einwohner der Gemeinde

Der Dow ValuePark in Schkopau aus der Luft. Erste Antennen im 5G-Industrienetz sollen hier 2026 in Betrieb geben.

Schkopau/MZ. - Die Chemie in Schkopau soll ein hochleistungsfähiges Funknetz erhalten, und Teile der Einwohner der Gemeinde sollen davon profitieren. So plant es das Land Sachsen-Anhalt, das in den kommenden zwei Jahren knapp 2,5 Millionen Euro aus dem Strukturwandelfonds in den Aufbau eines 5G-Campus-Netzwerkes im Bereich des Dow-Standorts und des angrenzenden Value-Parks ausgeben will. Der genaue Preis hänge letztlich vom Ergebnis der Ausschreibung ab, sagt Struhkamp.