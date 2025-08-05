Seinen 90. Geburtstag will der gebürtige Dessauer Dieter Hallervorden auf der Bühne verbringen: bei einer Premiere. Die findet allerdings nicht in Dessau statt.

Nicht in Dessau, aber mit Premiere: So will Dieter Hallervorden seinen 90. Geburtstag feiern

Dieter Hallervorden wurde vor fast 90 Jahren in Dessau geboren. Bis heute ist er der Stadt verbunden.

Berlin/Dessau-Roßlau. Dieter Hallervorden (89) hat einen besonderen Plan für seinen Geburtstag - und der klingt nicht gerade nach Ausruhen.

Er werde die Hauptrolle in Molières "Der eingebildet Kranke" spielen, teilte sein Berliner Schlosspark Theater mit. Die Premiere ist an Hallervordens 90. Geburtstag am 5. September.

Er habe für diesen besonderen Anlass selbst eine neue Fassung und Übersetzung erstellt, die auch den Titel angepasst habe.

Überraschungsgala folgt einen Tag nach dem Geburtstag - auch nicht in Dessau

Richtig feiern lässt sich der Komiker dann auch noch mal einen Tag später: Dann gibt es in dem Berliner Theater eine Überraschungsgala für den Hallervorden.

Wie es auf der Website des Theaters heißt, wird der Abend von Hallervordens Kindern Nathalie und Johannes moderiert. Wegbegleiter, Freunde und Kollegen den Jubilar und das Publikum mit Anekdoten und Geschichten überraschen.

Dieter Hallervorden: Geburtstag auf der Bühne ist gar nicht so ungewöhnlich

Hallervorden, der in Dessau geboren wurde, schrieb in den 70er Jahren mit Sketchen in "Nonstop Nonsens" Fernsehgeschichte und spielte in Filmen wie "Sein letztes Rennen" und "Honig im Kopf" mit.

Schon seinen 85. feierte er auf der Theaterbühne - damals spielte er in "Gottes Lebenslauf" niemand geringeren als Gott.