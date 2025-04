Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe nach einer umstrittenen Neuauflage seines berühmtesten Sketches am Sonnabend in der ARD.

Dessau. - Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe nach einer umstrittenen Neu-Auflage seines berühmtesten Sketches im Fernsehen.

„In Ermangelung von Mut, sich über die wirklichen Missstände zu erregen, weil diese anzuprangern grade nicht in Mode ist, ereifert man sich über einen Komiker, der auf einem Knastbett sitzt und einen berühmten Sketch mit neuem Text beginnt“, erklärte der Schauspieler und Komiker am Sonntagabend auf seiner Facebookseite.

Dieter Hallervorden betreibt in Dessau das Mitteldeutsche Theater. Am Donnerstag, 10. April, wird das Programm für die vierte Spielzeit vorgestellt.

Hallervorden hatte in der ADR-Jubiläums-Show seinen „Palim, Palim!“-Sketch abgewandelt

Hallervorden hatte am Samstagabend in einer ARD-Jubiläums-Show seinen legendären „Palim, Palim!“-Sketch vorgeführt - allerdings in einer leicht abgewandelten Version, worin er das „N-Wort“ und das „Z-Wort“ verwendete. Dadurch löste der 89-Jährige eine teils erregte Debatte vor allem in den sozialen Medien aus.

Mit dem Begriff „N-Wort“ wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Das „Z-Wort“ steht für eine ebenfalls früher in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für Sinti und Roma. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma lehnt das Wort als diskriminierend ab.

Dieter Hallervorden und die ARD: Kritik an rasstischen Begriffen in TV-Sketch

In der von Kai Pflaume präsentierten Sendung „75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow“ führte Hallervorden den Sketch mit seinem Schauspielpartner Harald Effenberg in einer Bühnenversion einer Gefängniszelle auf.

Im Etagenbett sitzend, erzählt Hallervordens Figur dem anderen Insassen, warum er einsitzt: weil er die heute nicht mehr verwendeten Bezeichnungen für Schokokuss und Schnitzel ungarischer Art nutzte.

Hallervorden verbreitet rassistsiche Begriffe in ARD-Gala im TV

Dabei spricht Hallervorden vor dem Fernsehpublikum jene Wörter aus, die heute als rassistisch oder diskriminierend gelten. „Wenn ich das gewusst hätte, dass man das nicht mehr sagt...“, lässt Hallervorden seine Figur sagen und spricht unmittelbar danach die beiden Wörter aus.

Die offenbar gezielt eingesetzte Verwendung der beiden Wörter sorgte für eine erregte Debatte in den sozialen Medien. Einige Nutzer warfen Hallervorden Rassismus vor, andere lobten ihn für den ihrer Meinung nach mutigen Auftritt.

Dieter Hallervorden hatte seinen Auftritt in der ARD-Show „75 Jahre ARD“ als Satire verteidigt

Hallervorden verteidigt seinen Auftritt als Satire. „Woke Menschen von heute versuchen ängstlich, nicht aus der Reihe zu tanzen, befolgen akribisch alle Social-Media-Gebote, um keine Likes aufs Spiel zu setzen und verstehen keine Satire mehr, weil Satire aus Angst vor Missverständnissen nicht mehr vorkommt“, teilte er weiter mit.

Die ARD nahm auf dpa-Anfrage ebenfalls Stellung zu Hallervordens Auftritt und teilte mit: „In seiner Rolle als Häftling thematisierte er überspitzt den Wandel der Sprache und verwendete dabei Begriffe, die heute aus guten Gründen nicht mehr zeitgemäß sind – in diesem satirischen Kontext jedoch bewusst als Provokation gesetzt wurden.“

Der öffentlich-rechtliche Sender betonte, die ARD spreche sich gegen jeden Rassismus aus und stehe für Vielfalt und Kunstfreiheit.