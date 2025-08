Am Freitagabend hat es in der Pflegeeinrichtung „DaHeimSein“ in der Taubenbreite in Quedlinburg gebrannt. Daraufhin war das gesamte Gebäude ohne Strom. Die Bewohner wurden auf andere Einrichtungen verteilt. Am Montag wurden die Heimbewohner zurückgeholt. Für die Bewohner des Betreuten Wohnens gibt es eine Zwischenlösung.

