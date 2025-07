Dessau-Rosslau/MZ. - Zum 90. Geburtstag von Dieter Hallervorden am 5. September plant die ARD einen besonderen Glückwunsch.

„Eine der letzten Ikonen der deutschen Showkultur“, so der Sender, steht im Zentrum einer 90-minütigen Dokumentation von Simon Tanschek und Lukas Hoffmann, die am Montag, den 1. September um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein wird. Der Titel des Films: „Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt“. In der ARD-Mediathek steht die Doku schon 24 Stunden vorher zum Abruf bereit.

Doku über Dieter Hallervorden verspricht Einblick in bislang verschlossene Bereiche

Die Doku verspricht Einblicke in Bereiche, „die bisher verschlossen waren“. Gezeigt werden unter anderem Hallervordens Künstlergarderobe, sein Berliner Zuhause sowie seine legendäre Privatinsel in der Bretagne. Zudem kommt laut ARD erstmals auch seine Familie ausführlich zu Wort.

Die Doku zeigt zudem Hallervordens Kindheit in Dessau bis zu seiner Flucht und skizziert Hallervordens Karriere - von der Ablehnung an Schauspielschulen zum Durchbruch als Blödelkomiker mit „Nonstop Nonsens“ und den „Didi“-Kinofilmen - und dem Versuch, dieses Image loszuwerden. Durch eine Rückkehr an das Kabarett und ernstere Kinorollen wie in „Sein letztes Rennen“ oder „Honig im Kopf“. Dennoch will die Doku laut der ARD „kein nostalgischer Rückblick“ sein, sondern ein „Film über Kämpfe“.

Dieter Hallervorden betreibt in seiner Heimatstadt Dessau das Mitteldeutsche Theater

Dieter Hallervorden ist seit dem Jahr 2007 Ehrenbürger von Dessau-Roßlau und betreibt hier in der Marienkirche das Mitteldeutsche Theater, bei dem er oft noch selbst auf der Bühne steht. Im September beginnt hier die vierte Spielzeit.