Eine Filiale des Discounters in Köthen zieht um an den Wasserturm. Wer rückt dann nach in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße? Welcher andere Markt im Gespräch ist.

Wechselspiel bei Supermärkten und Discountern: Was wird aus Penny in der Rüsternbreite?

Köthen/MZ. - „Bäumchen wechsel dich“ in der Köthener Supermarkt- bzw. Discounterlandschaft: Nachdem Edeka Stenschke in der Nähe des Wasserturms in ein neues Domizil auf der anderen Straßenseite umgezogen ist, berichtete die MZ vor wenigen Tagen, dass das nun leere ehemalige Edeka-Gelände bald einen Penny beherbergen soll. Dafür soll die Penny-Filiale aus der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße umziehen. Noch in diesem Jahr, so hieß es von der Geschäftsleitung, werde Penny am Wasserturm eröffnen.