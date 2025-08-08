weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Einzelhandel in Köthen Wechselspiel bei Supermärkten und Discountern: Was wird aus Penny in der Rüsternbreite?

Eine Filiale des Discounters in Köthen zieht um an den Wasserturm. Wer rückt dann nach in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße? Welcher andere Markt im Gespräch ist.

Von Doreen Hoyer 08.08.2025, 10:37
Der Penny-Markt in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße soll umziehen. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - „Bäumchen wechsel dich“ in der Köthener Supermarkt- bzw. Discounterlandschaft: Nachdem Edeka Stenschke in der Nähe des Wasserturms in ein neues Domizil auf der anderen Straßenseite umgezogen ist, berichtete die MZ vor wenigen Tagen, dass das nun leere ehemalige Edeka-Gelände bald einen Penny beherbergen soll. Dafür soll die Penny-Filiale aus der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße umziehen. Noch in diesem Jahr, so hieß es von der Geschäftsleitung, werde Penny am Wasserturm eröffnen.