Wer als Erster in seiner Familie studiert, fühlt sich als Student mitunter fehl am Platz. Davon berichten Betroffene aus Halle. Ihnen hilft die Vernetzung mit Leuten mit demselben Hintergrund.

Als Arbeiterkind an der Uni: Diese Erfahrungen haben hallesche Studenten gemacht

Helfen sich gegenseitig in der Arbeiterkind-Gruppe in Halle: Mike Bohrer, Tobias George, Jenifer Krause und Charly Rehnert (v. l.)

Halle (Saale)/MZ - Dieser Preis war wichtig für Charly Rehnert. Der 28-Jährige erhielt ihn kürzlich vom Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle (MLU) für seine Bachelorarbeit. Die Arbeit soll veröffentlicht werden. Was der Student vorher nicht wusste: Bei der Preisverleihung waren auch seine Eltern da. „Vor deren Augen die Anerkennung zu bekommen, war schon sehr besonders.“