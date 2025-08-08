Ambitioniert arbeiten die Schausteller am Aufbau ihrer Fahrgeschäfte. Deren Koordinator Reno Sperlich informiert, was dieses Jahr etwas anders ist als gewohnt.

Jessen feiert mit Herz und Hightech – trotz Baustelle bleibt der Festplatz ein Erlebnis

An vielen Ecken des Festplatzes wird am Donnerstag noch gearbeitet.

Jessen/MZ. - „Die Festplatzbesucher werden die Veränderungen kaum merken“, ist sich Reno Sperlich sicher. Der Jessener Schausteller, der auch Mitglied im Schul- und Heimatfestverein der Elsterstadt ist, hält seit Jahrzehnten die Fäden der Organisation des Festplatzes zusammen. „Ich begleite das jetzt im 28. Jahr“, berichtet er. Als die MZ auf das Gelände hereinschaut, hat er gerade eine Abnahmerunde mit dem Vorstand des Festvereins und dem Jessener Ordnungsamt absolviert.