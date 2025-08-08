In einem Schreiben erfahren Eltern, dass Schulkinder aus Nachterstedt und Frose in die Grundschule Gatersleben umziehen sollen und sind aufgelöst. Was hinter diesen Überlegungen steckt.

Kommt das Aus für jetzige Grundschule in Nachterstedt?

Nur noch ein halbes Jahr sollen die Kinder aus Frose und Nachterstedt in ihrer Grundschule unterrichtet werden.

Nachterstedt/MZ - „Unser Schuljahr beginnt mit einem Paukenschlag. Nach Informationen der Stadt Seeland werden wir nur noch das erste Halbjahr dieses Schuljahres in unserem Schulgebäude bleiben dürfen … Wir werden nach Gatersleben umziehen müssen.“ Diese Nachricht aus der Nachterstedter Grundschule „Glück auf“ hat am Mittwoch etliche Eltern im Seeland erreicht und sorgt nun für reichlich Verwirrung, Angst und Ärger.