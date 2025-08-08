Der Kultur- und Tourismusausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld entscheidet mit viermonatiger Verspätung über die Förderung von Projekten aus „Kultur und Kunst“. Warum erst jetzt?

Köthen/MZ. - Eigentlich sollte die ganze Sache bereits im Mai über die Bühne gehen. Doch daraus wurde nichts, weil der Landkreis Anhalt-Bitterfeld keinen genehmigten Haushalt für das Jahr 2025 hatte und somit die Förderung jeglicher Projekte – vor allem freiwilliger – dann auf Eis liegt. Also muss der Kultur- und Tourismusausschuss des Landkreises, der als erster nach der Sommerpause seine Arbeit wiederaufnimmt, noch einmal zusammenkommen, um über die Vergabe von finanziellen Förderungen für Projekte von Kultur und Kunst (insgesamt 75.000 Euro)sowie Projekte im ländlichen Raum (160.000 Euro) zu befinden.