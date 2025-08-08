weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Open-air-Spektakel in Bitterfeld: Ersehntes Comeback der Sommerlounge - Musik, Comedy und Lichterglanz unterm Abendhimmel

Open-air-Spektakel in Bitterfeld Ersehntes Comeback der Sommerlounge - Musik, Comedy und Lichterglanz unterm Abendhimmel

Bitterfeld startet Open-Air-Abende mit Kultur und Kulinarik. Dafür wird erneut die Sommerlounge vor der Stadt- und Tourismusinformation aufgebaut.

Von Frank Czerwonn 08.08.2025, 08:01
Die Sommerlounge war zum Bitterfelder Stadtfest 2024 immer gut besucht. Nun gibt es ein zweitägiges Comeback.
Die Sommerlounge war zum Bitterfelder Stadtfest 2024 immer gut besucht. Nun gibt es ein zweitägiges Comeback. (Foto: Stadt/Stefan Gries)

Bitterfeld/MZ. - Ein warmer Sommerabend, gemütliche Loungemöbel, leuchtende Lichterketten und ein Programm, das unterhalten und inspirieren will – das erwartet die Gäste der Bitterfelder Summerlounge. Diese lädt am Freitag, 8. August, und Samstag, 9. August, auf dem Vorplatz der Stadt- und Tourismusinformation ein. Das Angebot der Stadt ist für die Besucher kostenfrei.