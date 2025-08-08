Open-air-Spektakel in Bitterfeld Ersehntes Comeback der Sommerlounge - Musik, Comedy und Lichterglanz unterm Abendhimmel
Bitterfeld startet Open-Air-Abende mit Kultur und Kulinarik. Dafür wird erneut die Sommerlounge vor der Stadt- und Tourismusinformation aufgebaut.
Bitterfeld/MZ. - Ein warmer Sommerabend, gemütliche Loungemöbel, leuchtende Lichterketten und ein Programm, das unterhalten und inspirieren will – das erwartet die Gäste der Bitterfelder Summerlounge. Diese lädt am Freitag, 8. August, und Samstag, 9. August, auf dem Vorplatz der Stadt- und Tourismusinformation ein. Das Angebot der Stadt ist für die Besucher kostenfrei.