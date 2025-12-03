Margarete Späte widerspricht den jüngsten Aussagen des Kaynaer Ortsbürgermeisters über das Rittergut. Sie erklärt, was nach der Wende möglich war – und welche Ideen sie heute hat.

Margarete Späte, Mitglied des Kaynaer Heimatvereins, ist sich sicher: „Für ein Vorhaben wie das Rittergut braucht es viele engagierte Menschen.“

Kayna/MZ. - „Das stimmt so nicht. Wir haben uns damals sehr wohl für den Erhalt des Rittergutes in Kayna eingesetzt“, sagt Margarete Späte, die den MZ-Artikel vom 19. November in den Händen hält. In diesem hatte der Kaynaer Ortsbürgermeister Jens-Uwe Rauschenbach (parteilos) erklärt, dass die Wende an diesem Gebäudeensemble vorbeigegangen sei.