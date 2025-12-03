weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Straßenverkehr im Harz: Mehr Sicherheit: Blitzt Quedlinburg künftig selbst?

Bisher gibt es in Quedlinburg LED-Verkehrstafeln, die die gefahrenen Geschwindigkeiten messen und anzeigen. Das könnte sich ändern: Die Stadt will prüfen, ob sie selbst kontrolliert.

Von Petra Korn 03.12.2025, 19:00
Geschwindigkeitstafeln gibt es in Quedlinburg bereits. Geht die Stadt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr nun einen nächsten Schritt?
Geschwindigkeitstafeln gibt es in Quedlinburg bereits. Geht die Stadt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr nun einen nächsten Schritt? Symbolfoto: Maik Schumann

Quedlinburg/MZ. - Neben einem Verkehrszählgerät – aktuell im Gernröder Weg im Einsatz – verfügt die Stadt Quedlinburg auch über zwei LED-Verkehrstafeln; diese messen und zeigen die gefahrene Geschwindigkeit an. Nun gibt es scheinbar Überlegungen, es als Stadt künftig nicht mehr nur beim Erinnern der Verkehrsteilnehmer an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu belassen.