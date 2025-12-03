Bisher gibt es in Quedlinburg LED-Verkehrstafeln, die die gefahrenen Geschwindigkeiten messen und anzeigen. Das könnte sich ändern: Die Stadt will prüfen, ob sie selbst kontrolliert.

Geschwindigkeitstafeln gibt es in Quedlinburg bereits. Geht die Stadt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr nun einen nächsten Schritt?

Quedlinburg/MZ. - Neben einem Verkehrszählgerät – aktuell im Gernröder Weg im Einsatz – verfügt die Stadt Quedlinburg auch über zwei LED-Verkehrstafeln; diese messen und zeigen die gefahrene Geschwindigkeit an. Nun gibt es scheinbar Überlegungen, es als Stadt künftig nicht mehr nur beim Erinnern der Verkehrsteilnehmer an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu belassen.