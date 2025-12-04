Halles Norden hatte sich gegen die Gefängnis-Neubaupläne bei Tornau gewehrt. Dass Halle die Haftanstalt verliert, müsste dort nun bei vielen für Jubel sorgen. Aber ist das auch wirklich so?

Kein Neubau der JVA in Tornau - kommt dafür jetzt der Star Park II?

Was wird aus Tornau und dem Umland? Kommt jetzt der Star Park II statt des Superknastes?

Halle (Saale)/MZ. - Der grüne Norden Halles ist an diesem Morgen in Tornau so grau wie der trübe Dezembertag. Im Hofladen von Elvira Schepers herrscht keine Jubelstimmung. Am Dienstag hatte die Landesregierung bestätigt, was die MZ schon seit einer Woche wusste: Sachsen-Anhalts Superknast wird nicht in der Flur bei Tornau gebaut, sondern in Weißenfels. „Ich bin nicht gegen die Baupläne gewesen. Mich hätte der Knast nicht gestört“, sagt Schepers.