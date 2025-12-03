Der Telenotarzt ist seit über einem Jahr im südlichen Sachsen-Anhalt im Einsatz. Nach fast 800 Einsätzen soll das System nun landesweit ausgerollt werden. Damit ändert sich für viele Patienten die Versorgung. Besuch beim Arzt per Video in der halleschen Leitstelle.

„Wie stark sind die Schmerzen?“ Telenotarzt in Halle im Einsatz

Manchmal laufen drei Einsätze parallel: Notfalmediziner Sascha Kolokowsky ist Telenotarzt in der Leitstelle in Halle.

Vor Ort hat gerade ein Notfallsanitäter zum Handy gegriffen, die App geöffnet und einen Videoanruf gestartet. Bei Sascha Kolokowsky im Büro der Leitstelle in Halle klingelt es. Der Telenotarzt setzt sein Headset auf und sieht jetzt auf einem Bildschirm eine 59-jährige Frau auf einer Liege im Rettungswagen. Ihr Gesicht ist schmerzverzerrt, sie klagt über Rücken- und Brustschmerzen.