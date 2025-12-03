Er hat wie mit Engelszungen gedichtet. Aber seine lyrische Mystik hat Rainer Maria Rilke, der vor 150 Jahren geboren wurde, auch in die politische Verblendung geführt.

FRANKFURT (MAIN)/EPD. - Seine Verse treffen heute noch bei vielen einen Nerv und werden auf Instagram zitiert, Popstar Lady Gaga ließ sich Zeilen von ihm auf den Oberarm tätowieren: Rainer Maria Rilke (1875-1926), geboren an diesem Donnerstag vor 150 Jahren, ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Dichter.