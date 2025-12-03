150 Jahre Rilke Panther und Poet
Er hat wie mit Engelszungen gedichtet. Aber seine lyrische Mystik hat Rainer Maria Rilke, der vor 150 Jahren geboren wurde, auch in die politische Verblendung geführt.
03.12.2025, 17:24
FRANKFURT (MAIN)/EPD. - Seine Verse treffen heute noch bei vielen einen Nerv und werden auf Instagram zitiert, Popstar Lady Gaga ließ sich Zeilen von ihm auf den Oberarm tätowieren: Rainer Maria Rilke (1875-1926), geboren an diesem Donnerstag vor 150 Jahren, ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Dichter.