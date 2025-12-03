Wie können Amokläufer und Attentäter rechtzeitig gestoppt werden? Ein Polizei-Wissenschaftler schildert im Untersuchungsausschuss in Magdeburg typische Merkmale potenzieller Täter - sie trafen auch auf den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. zu.

Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. steht derzeit vor Gericht in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., hat nach Schilderungen von Polizeiwissenschaftlern vor seiner Todesfahrt typische Radikalisierungsmuster eines Attentäters und Amokläufers gezeigt. „Schwere zielgerichtete Gewalt bahnt sich prozesshaft an“, sagte der Polizeiexperte Marcus Papadopulos am Mittwoch im Untersuchungsausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt. Papadopulos hatte von 2021 bis 2023 an einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur „Früherkennung von potenziellen Amokläufern und Attentätern“ mitgearbeitet.