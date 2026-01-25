Die Zahl der Fälle steigt in Sachsen-Anhalt seit Jahren massiv an – vor allem bei Erwachsenen. Betroffene haben teils massive Einschränkungen. Was die Gründe für die hohen Zahlen sind.

Zahl der ADHS-Diagnosen in Sachsen-Anhalt explodiert - darunter sind immer mehr Erwachsene

In Sachsen-Anhalt werden vor allem Kinder mit ADHS diagnostiziert, aber zunehmend auch Erwachsene.

Halle/MZ. - Probleme mit Konzentration, Unruhe und Impulsivität: In Sachsen-Anhalt wird immer häufiger eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert. Laut Krankenkasse AOK, die größte Kasse im Bundesland, hat sich die Zahl innerhalb von zehn Jahren um 80 Prozent erhöht. Hatten 2014 noch 4.200 Versicherte diese Diagnose, waren es 2024 schon rund 7.800. Ein Großteil ist im Alter bis unter 20 Jahren, bei Erwachsenen ist die Zahl der Fälle allerdings deutlicher gestiegen.