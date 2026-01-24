Reinhard Lakomy war der vielleicht vielseitigste Musiker der DDR. In dieser Woche wäre der Magdeburger Musiker 80 Jahre alt geworden. 2013 ist er gestorben, aber seine Witwe Monika Erhardt-Lakomy hält sein künstlerisches Erbe lebendig.

Reinhard Lakomy seine Frau Monika Ehrhardt-Lakomy produzierten gemeinsam die Geschichten vom Traumzauberbaum.

Magdeburg/MZ. - „Lacky war ein Ausnahmekünstler. Sein elektronisches Werk gehört, genau wie seine Pionierleistung beim Deutschrock, zur Kulturgeschichte. Ich denke, die Nachwelt sollte Reinhard Lakomy nicht nur auf sein bedeutendes Schaffen auf dem Gebiet der Kunst für Kinder reduzieren. Wenn ich mich nicht darum kümmere, wer dann?“, fragt sie.