Eine Rekordzahl an Vierbeinern bringt den Kommunen in Sachsen-Anhalt inzwischen Millionen an jährlichen Steuern ein. Dabei klaffen die Kosten für Halter je nach Wohnort teils extrem auseinander. Woran das liegt und warum die Tiere auch für Ärger sorgen.

Von 20 oder 120 Euro: Darum fällt die Hundesteuer in Sachsen-Anhalt so unterschiedlich aus

In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Sachsen-Anhalter einen Hund angeschafft. Das spült auch zunehmend mehr Steuern in die Stadtkassen.

Halle/MZ - Ein Hunde-Boom beschert den Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt steigende Steuererlöse. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes nahmen die Kommunen 2024 insgesamt 12,8 Millionen Euro an Hundesteuer ein. Das sind 400.000 Euro mehr als im Jahr zuvor und mehr als doppelt so viel wie noch 2017. Für das vergangene Jahr sind nochmals höhere Einnahmen zu erwarten, Zahlen liegen aber noch nicht vor.