DAK-Analyse: Vor allem psychische Leiden nehmen zu. Die neuen Zahlen befeuern eine Debatte um den Krankenstand in Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht telefonische Krankschreibung als Ursache.

Halle/MZ. - Der Krankenstand DAK-Versicherter in Sachsen-Anhalt ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken, liegt aber bundesweit am höchsten. Demnach waren versicherte Beschäftigte im Schnitt an 23,2 Kalendertagen krankgeschrieben (2024: 24 Tage). Das ist das Ergebnis einer Analyse des Berliner Iges Instituts, das Daten von mehr als 48.000 erwerbstätigen Versicherten auswertete. Insgesamt pendelt sich der Krankenstand in Sachsen-Anhalt auf einem hohen Niveau ein. „Es ist jetzt notwendig, eine fundierte Ursachenforschung voranzutreiben und neue Lösungswege zu entwickeln. Dafür müssen alle relevanten Akteure – Arbeitgeber, Gewerkschaften, Ärzteschaft und Krankenkassen – zusammenarbeiten“, so DAK-Landeschef Steffen Meyrich.