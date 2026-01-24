Politische Spitzenämter bekleidet er seit Jahren, am Mittwoch will Sven Schulze Ministerpräsident werden. Familie, Karriere, Überzeugungen - so tickt der Kandidat.

Der CDU-Hoffnungsträger aus dem Harzvorland - wer ist Sven Schulze?

Magdeburg/MZ - Weiter, immer weiter. Seit mehr als zehn Jahren rollt Sven Schulze im Auto durch das Land. Am Ende des Jahres stehen mal 80.000 Kilometer auf dem Tacho, mal 100.000. Ob als Vertriebsleiter für einen niedersächsischen Maschinenbauer, als Europaabgeordneter oder seit vier Jahren als Landesminister: Zu Schulzes Arbeit gehört das Kilometerfressen. Am Mittwoch soll ihn sein Fahrer an einem neuen Arbeitsplatz abliefern: dem Büro des Ministerpräsidenten. Gelingt die Wahl im Landtag, wäre Sven Schulze der jüngste amtierende Regierungschef Deutschlands.