Dieser Auftritt empört Abgeordnete im Untersuchungsausschuss: Eigentlich sollte der Chef der Magdeburger Staatsanwaltschaft, Horst Walter Nopens, am Freitag zum Täter des Weihnachtsmarkt-Anschlags befragt werden. Doch er blockte ab - der Ärger ist groß.

Horst Walter Nopens (M), Leitender Oberstaatsanwalt in Magdeburg, bei einer Pressekonferenz am Tag nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt.

Magdeburg/MZ - Dieser Auftritt im Untersuchungsausschuss sorgt für Empörung im Landtag: Die Befragung des Leitenden Oberstaatsanwaltes in Magdeburg, Horst Walter Nopens, ist am Freitag nach wenigen Minuten abgebrochen worden. Er sollte im Ausschuss eigentlich dazu befragt werden, wann welche Informationen in der Ermittlungsbehörde zum späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. vorlagen.