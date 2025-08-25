Hätte Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt vor dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt anders handeln müssen? Im Untersuchungsausschuss wird nun Kritik an der Arbeit der Behörde laut.

LKA gerät in den Fokus - Politiker üben Kritik im Ausschuss zum Anschlag von Magdeburg

Birgit Specht, Direktorin des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt, sagte am Montag im Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Magdeburg aus.

Magdeburg/MZ - Im Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Magdeburg haben Abgeordnete parteiübergreifend die Arbeit des Landeskriminalamts (LKA) in Zweifel gezogen. „Die gewonnenen Erkenntnisse durch das LKA waren nicht befriedigend und auch nicht vollständig“, kritisierte CDU-Obfrau Kerstin Godenrath am Montag nach der Befragung von Direktorin Birgit Specht.