Ob Familienbesuch oder Firmenfeier – wer im Advent oder für zum Fest einen Weihnachtsmann sucht, kann in Sachsen-Anhalt noch fündig werden. Einige Termine sind noch frei. Wo man den richtigen Santa findet und was der eigentlich alles können muss.

Weihnachtsmann gesucht? Hier finden Sachsen-Anhalter den richtigen Santa zum Fest

Kinder freuen sich, wenn sie ihn sehen: den Weihnachtsmann. Ob sie an ihn glauben oder nicht - er gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Aber wo kommen die Bärtigen her?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Der Moment, wenn es an der Tür klopft und ein Mann mit weißem Bart und rotem Mantel ins Wohnzimmer tritt, ist für Kinder ein ganz besonderer. Doch wer soll die Rolle des Weihnachtsmannes übernehmen? Einige setzen auf Bekannte und Freunde. Aber es gibt auch andere Wege.

Wo findet man noch echte Weihnachtsmänner?

In dieser Hinsicht hat sich die Agentur für Arbeit in Magdeburg einen Namen gemacht. Seit 35 Jahren werden dort echte Weihnachtsmänner vermittelt – allerdings nur in Magdeburg.

In diesem Jahr bringen sechs Weihnachtsmänner mit langjähriger Erfahrung festliche Stimmung. Weitere werden aktuell nicht benötigt. Wer Interesse an dieser besonderen Tätigkeit hat, sollte sich rechtzeitig für das kommende Jahr bei der Job-Vermittlung melden.

Die übrigen Agenturen in Sachsen-Anhalt – Halberstadt, Dessau-Roßlau und Halle – bieten diese Vermittlung seit Jahren nicht mehr an.

Aber für Interessierte gibt es zudem verschiedene Internetportale, auf denen Weihnachtsmann-Darsteller ihren Service anbieten. Auf der Seite Kleinanzeigen (ehemals Ebay) stellen Privatpersonen auch Gesuche online.

Was müssen professionelle Weihnachtsmänner mitbringen?

Bevor jemand zum Weihnachtsmann wird, werden von den Mitarbeitern der Job-Vermittlung der Agentur für Arbeit verschiedene Aspekte geprüft.

Voraussetzungen für die Teilzeit-Weihnachtsmänner:

Hauptberuflich sollten sie aus dem sozialen oder pädagogischen Umfeld mit Kindern kommen.

Im "Vorstellungsgespräch" werden Zuverlässigkeit und ordentliche Umgangsformen festgestellt.

Sie brauchen ein eigenes, authentisches Kostüm mit Bart und einen Jutesack.

Auch müssen sie am Weihnachtstag mobil sein.

Auch Kleindarsteller für Kinderangebote waren schon als Weihnachtsmänner bei der Job-Vermittlung gemeldet.

Einsätze der Weihnachtsmänner in Sachsen-Anhalt: Von Familienbesuch bis Firmenfeier

"Höhepunkte sind die Familienbesuche am Heiligen Abend", heißt es von der Agentur für Arbeit in Magdeburg. Aber in der Vorweihnachtszeit werden die Bärtigen auch für Betriebs- und Weihnachtsfeiern von Firmen gebucht.

Was kostet ein Besuch vom Weihnachtsmann an Heiligabend?

Wenn der Weihnachtsmann zu Familien nach Hause kommt, kostet das Familien 50 Euro. Firmen vereinbaren den Preis individuell.

Wie man die Weihnachtsmänner buchen kann - so geht es

"Wer sich den Besuch eines Weihnachtsmannes bei der Familie oder einer Firmenfeier wünscht, sollte in der Job-Vermittlung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord möglichst bald anrufen", teilt die Agentur für Arbeit in Magdeburg mit. Interessierte können sich telefonisch unter 0391/2572151 melden.

Aktuell gibt es noch wenige freie Termine. Aber: Es lohnt sich schon früh auf die Jobvermittlung zukommen – am besten im Herbst.

So läuft ein typischer Weihnachtsmann-Tag ab

Etwa zehn Einsätze warten auf jeden Weihnachtsmann. "Wenn die Familien dicht nebeneinander wohnen, können es auch etwas mehr sein", heißt es. Jeder Besuch dauert rund 20 Minuten. Wie er abläuft, entscheiden die Familien selbst – die Geschenkübergabe und persönliche Worte sind aber üblich.