Was Volker Braun und André Schinkel dem zahlreich erschienenen Publikum im Saal des halleschen Literaturhauses über Gott, die Welt und den Gang der Geschichte mitzuteilen hatten.

Schriftsteller Volker Braun im Literaturhaus in Halle: „Wir sind doch keine Vielschreiber wie der Kunert.“

HALLE/MZ. - Eigentlich soll ja mehr Licht sein. So wünschen es sich jedenfalls Menschen, die aufklärerischem Denken zugeneigt sind. Die beiden Dichter, die am Montagabend auf dem Podium des halleschen Literaturhauses Platz genommen haben, zählen unbedingt dazu: Volker Braun, Berliner aus Sachsen, Büchnerpreisträger und leidenschaftlicher Gerechtigkeitsträumer, neben ihm André Schinkel, Lyriker, Wahl-Hallenser aus Zuneigung und Brauns Gastgeber im Rahmen der Veranstaltung „Szene Mitteldeutschland“.