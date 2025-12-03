Terrence Boyd wird seine Karriere am Saisonende beenden. Beim HFC spielte er gemeinsam mit Jan Löhmannsröben. Der schickt einen besonderen Gruß.

Boyd hat genug: Ist das Karriereende für Löhmannsröben ein Thema?

Jan Löhmannsröben (M.) spielte 2021 beim HFC mit Terrence Boyd zusammen.

Halle/MZ/FAB - Der Zyklop hat genug. Terrence Boyd, Drittliga-Rekordschütze des Halleschen FC, beendet am Saisonende seine Karriere. In der Saison 2021/22 spielte der Mittelstürmer für ein halbes Jahr gemeinsam mit Jan Löhmannsröben beim HFC in der dritten Liga. Dann zog er weiter zum 1. FC Kaiserlautern. Boyd und Löhmannsröben waren und sind bekannt als echte Typen mit flotten Sprüchen.