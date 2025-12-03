Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem überzeugenden 7:2 (5:1) ging der 1. FC Zeitz von Coach Stefan Meißner aus dem Spiel mit dem Sportring Mücheln (Flex) vom Platz.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Kämpfe (10.).

Dann waren die abgeschlagenen Müchelner dran: Niklas Richter traf in der 21. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Dann schafften es die Müchelner, die Dominanz der Zeitzer nochmal herauszufordern. Richter schoss und traf in der 55. Minute noch einmal. Brenzlich wurde die Situation für die Zeitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 6:2. Ali Abdullahi Hassan schoss und traf in der 58. Minute. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philip Mike Rieger (Zeitz) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:2 verließen die Zeitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert, Rolke, Kämpfe, Felgenträger, Reiche, Eckardt, Schröter, Rothe

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Claus, Richter, Heine, Reinboth, Kitze, Marggraf, Hellfayer, Büttner

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29