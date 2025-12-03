Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) mit einem souveränen 10:0 (6:0) durch.

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Samstag dem Gegner aus JSG souveräne zehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 10:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schkopauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (5.).

SG Döllnitz in Minute 5 2:0 in Führung

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In der 90. Minute gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Seifert, Trisch, Lizon, Harmatha, Bültermann, Voigt (29. Ofiara), Querfeld

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Deckner, Abdullah, Ramo, Azab, Ehsas, Alhammoud, Alabud, Ghriwati (45. Darwish)

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37