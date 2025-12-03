Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte der TSG Wörmlitz-Böllberg ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wörmlitz geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Mertendorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). In Minute 22 schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Allasan Diouf Moussa Diop den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 51

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tim Schumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Mertendorf erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Redzhebov, Ouedraogo, S. F. Schulze (57. Funke), B. L. Schulze, Moussa Diop, Ölmez, Haase (62. Löbel), Hajrizaj, Abo Zamr

SV Mertendorf: Lehmann – Schmidt (46. Boltze), Kuballa (46. Weibezahl), Seyfarth, Schade, Roßner, Schumann, Burkhardt, Mehlig, Kusch, Jurke

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25