Ikone des HFC: Das ist für Toni Lindenhahn der Grund für die durchwachsene Hinrunde

Ex-Fußballprofi Toni Lindenhahn hat seit Ende 2024 keine offizielle Tätigkeit mehr beim Halleschen FC, ist dennoch aber weiter nah dran am Verein. Für die Krise des HFC in der Regionalliga sieht er einen Grund.

Halle/MZ - Toni Lindenhahn ist angekommen in seinem neuen Leben – im Leben nach der Karriere als Fußballprofi. In 344 Spielen stand er für seinen Halleschen FC auf dem Rasen, wurde bei den Rot-Weißen zur Ikone. 2023 beendete "Linde" seine Laufbahn verletzungsbedingt.