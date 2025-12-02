KRitik am Nietfeld-Abgang Ikone des HFC: Das ist für Toni Lindenhahn der Grund für die durchwachsene Hinrunde
Toni Lindenhahn war über Jahre das Gesicht des Halleschen FC. Ende 2024 verließ er den Klub. Welchen Job der 35-jährige Ex-Fußballprofi heute ausübt.
Aktualisiert: 03.12.2025, 12:19
Halle/MZ - Toni Lindenhahn ist angekommen in seinem neuen Leben – im Leben nach der Karriere als Fußballprofi. In 344 Spielen stand er für seinen Halleschen FC auf dem Rasen, wurde bei den Rot-Weißen zur Ikone. 2023 beendete "Linde" seine Laufbahn verletzungsbedingt.