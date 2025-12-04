1675 gebaut, jetzt auf dem Weg zu neuem Glanz: René Meng und Susanne Traubach sanieren das imposante Fachwerkhaus Steinweg 47 in Quedlinburg und schaffen hier Platz für eine barrierefreie Tierheilpraxis sowie Ferienwohnungen für Gäste mit unterschiedlichen Ansprüchen.

Einst marodes Fachwerkhaus in Quedlinburg wird zu Schmuckstück für Gäste und Tierfreunde

Präsentiert sich wieder mit schmucker Fachwerkfassade: das große Fachwerkhaus Steinweg 47 in Quedlinburg, das gerade saniert und umgebaut wird.

Quedlinburg/MZ. - Es gehört zu den imposanten Fachwerkhäusern im historischen Stadtkern von Quedlinburg: das Haus Steinweg 47, das 1675 gebaut wurde. Dass seine schmucke Fachwerkfassade komplett neu errichtet wurde, zwischenzeitlich vom Sandsteinsockel bis zum Dachkasten ein großes Loch klaffte, Stützen die Gebäudeteile hielten, davon zeugen noch Fotos – und die Inschrift im Schwellbalken des Fachwerks.