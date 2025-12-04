Am 13. Dezember steigt in der Alten Schachthalle die erste Teenie-Party. Ohne Alkohol, dafür mit Beats von FDY und Polarixx. Später geht’s weiter mit „Bass unterm Baum“. Warum ein gebürtiger Eisleber das Event organisiert hat.

Gebürtiger Eisleber organisiert erste Teenie-Party in der Alten Schachthalle Helbra

Blick auf die Alte Schachthalle in Helbra.

Helbra/MZ/bth - Das gab es noch nie in der Alten Schachthalle in Helbra: Am Samstag, 13. Dezember, steigt dort von 16 bis 20 Uhr die erste Teenie-Party. Zwei DJs sorgen für den Sound: FDY und Polarixx. FDY kennen viele Partygänger aus dem Turm Club in Halle, Polarixx ist vom Sputnik Springbreak und vom Laternenfest bekannt.