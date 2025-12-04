Klassische Programmkinos scheinen aus der Zeit gefallen. Das Luchs-Kino auf dem Reilsberg in Halle ist es nicht. Das ist sein Erfolgsgeheimnis.

Das Luchs-Kino in Halle wird 25 - wie behauptet es sich gegen die Übermacht von Netflix und Co.?

Wolfgang Burkart ist der Chef des Luchs-Kinos in Halle. Auch mit 65 gehört sein Herz dem Programmkino.

Halle (Saale)/MZ. - 179 Plätze hat das Luchs-Kino auf dem Reilsberg in Halle. Und welchen der roten Samtsitze sucht sich Halles Kultkino-König Wolfgang Burkart aus? In der Mitte einen mit der Nummer acht. „Ich habe festgestellt, dass auf Musik-Alben der achte Titel meist der beste ist“, sagt der 65-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. Das passt zu einem Unternehmer, der auf die Tradition eines Programmkinos setzt, ohne dabei altbacken zu wirken.