Die Zahl der Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz nimmt kontinuierlich ab. Die Chefin der Handwerkskammer im Landkreis, Regina Ziesche, spricht über die Gründe für diese Entwicklung.

15 Prozent Einbruch in zehn Jahren – Warum Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz wegbrechen

Die Zahl der Handwerksbetriebe ist 2025 in Mansfeld-Südharz erneut zurückgegangen.

Sangerhausen/MZ. - „Handwerk hat goldenen Boden“, sagt man so schön. Allerdings geht in Mansfeld-Südharz die Zahl der Handwerksbetriebe seit Jahren zurück. Im Jahr 2024 hat sie einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht.