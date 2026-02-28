Wirtschaft und Konjunktur 15 Prozent Einbruch in zehn Jahren – Warum Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz wegbrechen
Die Zahl der Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz nimmt kontinuierlich ab. Die Chefin der Handwerkskammer im Landkreis, Regina Ziesche, spricht über die Gründe für diese Entwicklung.
28.02.2026, 09:15
Sangerhausen/MZ. - „Handwerk hat goldenen Boden“, sagt man so schön. Allerdings geht in Mansfeld-Südharz die Zahl der Handwerksbetriebe seit Jahren zurück. Im Jahr 2024 hat sie einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht.