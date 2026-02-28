weather wolkig
  4. Wirtschaft und Konjunktur: 15 Prozent Einbruch in zehn Jahren – Warum Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz wegbrechen

Die Zahl der Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz nimmt kontinuierlich ab. Die Chefin der Handwerkskammer im Landkreis, Regina Ziesche, spricht über die Gründe für diese Entwicklung.

Von Joel Stubert 28.02.2026, 09:15
Die Zahl der Handwerksbetriebe ist 2025 in Mansfeld-Südharz erneut zurückgegangen.
Die Zahl der Handwerksbetriebe ist 2025 in Mansfeld-Südharz erneut zurückgegangen. (Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa)

Sangerhausen/MZ. - „Handwerk hat goldenen Boden“, sagt man so schön. Allerdings geht in Mansfeld-Südharz die Zahl der Handwerksbetriebe seit Jahren zurück. Im Jahr 2024 hat sie einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht.