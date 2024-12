Weihnachtsmarkt in Elster Adventsserie: Diese Veranstaltungen planen Sarah Hoffmann und Katja Böttcher für die Kinder in Elster

Sarah Hoffmann und Katja Böttcher engagieren sich im Verein „Strahlende Kinderaugen “ in Elster. Was den beiden Frauen am Herzen liegt und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt in Elster.