Die Horte in Jessen und Schweinitz erhalten eine Förderung des Bundes. Wie die knapp 1,3 Millionen Euro konkret verwendet werden sollen.

Landrat Christian Tylsch, Mandy Bannert als Vertreterin der Stadt Jessen und Bundestagsabgeordneter Sepp Müller (hintere Reihe von links) überreichen offiziell den GTA-II-Förderbescheide für die Horte „Max-Lingner“ in Jessen und „Sonnenschein“ in Schweinitz in Höhe über knapp 900.000 Euro.

Jessen/Schweinitz/MZ. - Kurz vor Weihnachten erhalten die Horte Max-Lingner in Jessen sowie „Sonnenschein“ in Schweinitz einen ordentlichen Geldsegen. Landrat Christian Tylsch (CDU) übergibt gemeinsam mit Mandy Bannert, der Amtsleiterin für Kitas, Schulen und Sport der Stadt Jessen, sowie dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) zwei Förderbescheide aus dem GTA-II-Programm des Bundes an die Stadt Jessen. Insgesamt gibt es knapp 1,3 Millionen Euro.