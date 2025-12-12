Bund fördert Hort-Projekte Geldsegen für Horte: Stadt Jessen erhält Millionenförderung
Die Horte in Jessen und Schweinitz erhalten eine Förderung des Bundes. Wie die knapp 1,3 Millionen Euro konkret verwendet werden sollen.
12.12.2025, 10:00
Jessen/Schweinitz/MZ. - Kurz vor Weihnachten erhalten die Horte Max-Lingner in Jessen sowie „Sonnenschein“ in Schweinitz einen ordentlichen Geldsegen. Landrat Christian Tylsch (CDU) übergibt gemeinsam mit Mandy Bannert, der Amtsleiterin für Kitas, Schulen und Sport der Stadt Jessen, sowie dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) zwei Förderbescheide aus dem GTA-II-Programm des Bundes an die Stadt Jessen. Insgesamt gibt es knapp 1,3 Millionen Euro.