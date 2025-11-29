Im Stadtzentrum von Halle gibt es bald gastronomischen Zuwachs. Was „Mikis Hotdogs“ anbieten will, wie die Betreiber auf den Hund gekommen sind und was ihre Hotdogs anders macht als andere.

Halle im Brötchen: Paar will mit einem speziellen Hotdog-Imbiss in der Großen Uli durchstarten

Hotdog-Deko an der Wand: Tatjana Schmidt eröffnet mit ihrem Mann Felix Guliev einen neuen Imbiss in der Großen Ulrichstraße. Namensgeber ist Familienhund Miki.

Halle (Saale)/MZ. - Sauerkraut gehört rein, Wurst, Röstzwiebeln und - für die rote Farbe im Stadtwappen - Ketchup. Handlich im Brötchen serviert ergeben sie den „Halle Saale Dog“, kreiert von Tatjana Schmidt und Felix Guliev. Anbieten wollen sie den schnellen Snack und andere Hotdogs vom 6. Dezember an bei „Mikis Hotdogs“ in der Großen Ulrichstraße 58.