weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Wird Serhat Polats Tor-Comeback zum Wendepunkt für den ganzen HFC?

Regionalliga Nordost "Der wahre Serhat": Was Polats Tor-Comeback für den HFC bedeutet

Wie der ganze HFC, so lief auch Serhat Polat individuell den Erwartungen hinterher. Beim erlösenden Sieg gegen den FC Eilenburg erzielt der Offensivspieler sein erstes Saisontor. Wie er darauf aufbauen will.

Von Fabian Wölfling 30.11.2025, 16:00
Serhat Polat musste 201 Tage auf ein Ligator für den HFC warten.
Serhat Polat musste 201 Tage auf ein Ligator für den HFC warten. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Der Blitz schlug verzögert ein. Zunächst musste die rohe Emotion in Form eines Urschreis der Erleichterung heraus, dann kamen alle Teamkollegen zum Herzen. Erst dann präsentierte Serhat Polat mit den Händen die Blitzgeste, die er sich als seinen ganz persönlichen Torjubel erdacht hat.