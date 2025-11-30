Wie der ganze HFC, so lief auch Serhat Polat individuell den Erwartungen hinterher. Beim erlösenden Sieg gegen den FC Eilenburg erzielt der Offensivspieler sein erstes Saisontor. Wie er darauf aufbauen will.

"Der wahre Serhat": Was Polats Tor-Comeback für den HFC bedeutet

Serhat Polat musste 201 Tage auf ein Ligator für den HFC warten.

Halle/MZ - Der Blitz schlug verzögert ein. Zunächst musste die rohe Emotion in Form eines Urschreis der Erleichterung heraus, dann kamen alle Teamkollegen zum Herzen. Erst dann präsentierte Serhat Polat mit den Händen die Blitzgeste, die er sich als seinen ganz persönlichen Torjubel erdacht hat.