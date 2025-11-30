Julian Schmid beendet den Kombinierer-Auftakt mit zwei zweiten Plätzen. Der dritte Wettbewerb in Finnland muss kurzfristig abgesagt werden.

Ruka - Starker Wind hat den Wettbewerb der Nordischen Kombinierer durcheinandergewirbelt und eine Austragung des angesetzten Massenstarts im finnischen Ruka unmöglich gemacht. Nachdem der Lauf über zehn Kilometer am Morgen noch planmäßig ausgetragen werden konnte, musste das Skispringen am frühen Nachmittag wegen widriger Wetter- und Windbedingungen abgesagt werden. Stand jetzt ist kein Ersatzwettbewerb geplant.

Der Deutsche Julian Schmid bekam zum Start in den Olympia-Winter damit keine dritte Chance auf einen Podiumsplatz. Am Freitag und Samstag hatte er jeweils hinter Österreichs Johannes Lamparter Platz zwei belegt. „Es ist zu windig und deshalb nicht die richtige Zeit, um zu springen“, sagte Schmid in Ruka. Er sprach dennoch von einem „absolut akzeptablen Wochenende“.

Geiger fehlt aktuell noch

„Podien unterschreibt man immer sofort gern“, hatte der zufriedene Schmid am Tag zuvor in der ARD betont. Weltcup-Gesamtsieger Vinzenz Geiger fehlt zum Saisonstart verletzt. Der 28-Jährige hatte sich in der Vorbereitung beim Fußballspielen drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen. Der zweimalige Olympiasieger hofft auf eine Rückkehr kurz vor Weihnachten.