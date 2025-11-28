weather regenschauer
  4. Hallescher FC: 3:0 im Heimspiel gegen den FC Eilenburg

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge hat der HFC wieder drei Punkte eingefahren. Beim 2:0 gegen den FC Eilenburg trafen Serhat Polat und Jan Löhmannsröben.

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 28.11.2025, 21:26
Jan Löhmannsröben (r.) war mit einem Tor und einer Vorlage Matchwinner.
Halle/MZ - Der Hallesche FC hat seine Sieglosserie beendet. Vor 4.800 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion besiegte der Fußball-Regionalligist am Freitagabend den FC Eilenburg mit 2:0. Routinier Jan Löhmannsröben war mit einem Tor und einer Vorlage Matchwinner gegen den Vorletzten.