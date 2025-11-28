Alexander Schmid macht beim zweiten Riesentorlauf im zweiten Durchgang 14 Plätze gut. Der hohe Favorit Odermatt scheitert bereits im ersten Lauf.

Copper Mountain - Alexander Schmid ist beim zweiten Riesenslalom in dieser Saison in Copper Mountain (USA) mit einem furiosen zweiten Durchgang in die Top Ten gefahren. Der 31 Jahre alte Oberstdorfer verbesserte sich vom 24. auf den zehnten Platz. Seinen ersten Weltcup-Sieg feierte der Österreicher Stefan Brennsteiner vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen und dem Kroaten Filip Zubcic.

Zwei weitere Deutsche platzierten sich unter den ersten 20: Fabian Gratz vom TSV Altenau lief auf dem 13. Rang ein und feierte sein bestes Ergebnis im Weltcup. Der Friedrichshafener Anton Grammel war vom achten Platz in den zweiten Durchgang gestartet, konnte aber nicht an den Lauf anknüpfen und wurde letztlich 19.

Der seit Jahren dominierende Schweizer Marco Odermatt war auf dem Weg zu seinem dritten Saisonsieg nach dem ersten Riesenslalom in Sölden und seinem Erfolg im Super-G, doch der Gesamtweltcupsieger schied mit deutlicher Führung bereits im ersten Durchgang aus. Auch Jonas Stockinger vom SC Herzogsreut und Hannes Amman (Mindelheim) scheiterten im ersten Durchgang. Der Münchner Linus Straßer wurde im ersten Lauf disqualifiziert.