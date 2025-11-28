Der Syntainics MBC überzeugt in der Basketball-Bundesliga weiterhin. Wie Hauptgesellschafter Christian Zeidler die Situation einschätzt.

Nach starkem Saisonstart: Dieses Ziel verfolgt Christian Zeidler mit dem Syntainics MBC

Weißenfels/MZ - Wie es sich in der Länderspielpause so lebt als Tabellenzweiter der Basketball-Bundesliga (BBL)? Christian Zeidler muss schmunzeln. „Ja, da könnte man sich dran gewöhnen“, sagt der Hauptgesellschafter des Syntainics MBC, der Mann, mit dem der jüngste Aufschwung des Klubs aus Weißenfels eng verbunden ist.