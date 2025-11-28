Auch ohne den verletzten Vinzenz Geiger starten die deutschen Kombinierer erfolgreich in den Olympia-Winter. Im tief verschneiten Finnland holt Julian Schmid gleich die Olympia-Norm.

Ruka - Julian Schmid hat den deutschen Kombinierern gleich beim Saisonauftakt als Zweiter den ersten Podestplatz beschert. Der 26-Jährige musste sich im finnischen Ruka nach einem Sprung und dem anschließenden 7,5 Kilometer Langlauf nur dem Österreicher Johannes Lamparter geschlagen geben. Am letzten Anstieg attackierte der Oberstdorfer den Führenden und holte ihn fast noch ein. Doch Sprungsieger Lamparter rettete sich ins Ziel und feierte den ersten Weltcupsieg des Olympia-Winters.

Am Ende hatte er 7,7 Sekunden Vorsprung auf Schmid, der gleich die Olympia-Norm knackte. „Es war extrem hart beim Laufen. Ich bin mega happy, da fällt schon mal eine Last runter“, sagte Schmid, der nach einem Satz auf 130,5 Meter mit einem Rückstand 17 Sekunden auf Lamparter in die Loipe gegangen war, der ARD. Dritter wurde der Finne Ilkka Herola (+17 Sekunden).

Eine tolle Aufholjagd legte Olympiasieger Johannes Rydzek hin. Der 33-Jährige lief von Rang 22 auf Platz zehn vor und schaffte wie Terence Weber als Elfter sowie David Mach (12.) die halbe interne Norm für die Qualifikation zu den Winterspielen im kommenden Februar in Italien.

Weltcupgesamtsieger Geiger hofft auf schnelles Comeback

Weltcupgesamtsieger Vinzenz Geiger (28) fehlte. Er hatte sich in der Vorbereitung beim Fußballspielen drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen. Der zweimalige Olympiasieger hofft auf eine Rückkehr am 19. und 20. Dezember im österreichischen Ramsau.