Drei Stunden vor der K.-o.-Ausscheidung für das Sprintrennen schnappt Oscar Piastri seinem Teamkollegen Lando Norris Platz eins weg. Max Verstappen klagt und ist zu langsam.

Lusail - WM-Spitzenreiter Lando Norris hat sich beim einzigen Freien Formel-1-Training für den Großen Preis von Katar hauchdünn seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben müssen. Der 24 Jahre alte Australier verwies den zwei Jahre älteren Briten um 58 Tausendstelsekunden auf dem Lusail International Circuit auf den zweiten Platz.

Der im WM-Klassement mit Piastri punktgleiche Max Verstappen schaffte es im Red Bull nur auf Rang sechs. Der viermalige Weltmeister klagte während des Trainings unter anderem über die Lenkung seines Autos und war am Ende über eine halbe Sekunde langsamer als beide McLaren.

Drei Stunden vor der Qualifikation für das Sprintrennen an diesem Samstag (15.00 Uhr MEZ/Sky) schnappte Piastri seinem Stallrivalen kurz vor dem Ende Platz eins weg. Verstappen kam für einen weiteren Versuch auf der weichsten und damit schnellsten Reifenmischung zu spät noch mal raus, er brach die Runde ab. Dritter wurde Fernando Alonso aus Spanien im Aston Martin, Nico Hülkenberg schaffte es im Sauber auf Position elf.

Die Konstellation für die Titelentscheidung

Platz eins - wenn auch nur im Training - dürfte Piastri bestärken, die Titelentscheidung im Teamduell zu verschieben. Als Helfer von Norris will er beim vorletzten Grand Prix nicht antreten.

Beim Sprintrennen kann Norris die WM noch nicht entscheiden, egal, wie dieser ausgeht. Wohl aber am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/Sky). Wenn er nach dem Großen Preis von Katar bei einem Sieg 25 Punkte mehr als Verstappen und Piastri hat, können beide ihn nicht mehr einholen. Ohne zu gewinnen, wäre er bei 26 Zählern mehr, nicht von Platz eins zu verdrängen. Ansonsten fällt die Entscheidung in Abu Dhabi im letzten der 24 Saisonrennen.