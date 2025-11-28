Die Auftaktsiege gehen nach Schweden und Norwegen. Beste im gesamten deutschen Team ist Katharina Hennig Dotzler.

Katharina Hennig Dotzler ist nach einer Erkrankung im Oktober noch nicht in Topform. (Archivfoto)

Ruka - Die deutschen Langläuferinnen und Langläufer haben beim Saisonauftakt im finnischen Ruka die Top-Ten-Plätze verpasst. Beim Sieg der Schwedin Frida Karlsson lief Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler über die zehn Kilometer klassisch als beste Deutsche auf Platz zwölf. Die 29-Jährige hatte 52,6 Sekunden Rückstand, holte aber wie die direkt hinter ihr platzierten Pia Fink (+ 54,2 Sekunden) und Katherine Sauerbrey (+ 1:02,3 Minuten) gleich im ersten Weltcuprennen die halbe Olympia-Norm.

Die dreimalige Weltmeisterin Karlsson (26) setzte sich mit 10,5 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Heidi Weng (34) durch. Dritte wurde Karlssons Teamkollegin Moa Ilar (28), die 18,3 Sekunden Rückstand hatte.

Bei den Männern wurde Janosch Brugger 18. (+42,4 Sekunden). Friedrich Moch und Jan Stölben waren abgeschlagen. Den Sieg holte sich der Norweger Martin Nyenget vor seinem Landsmann Johannes Klaebo (+ 2,1) und dem Österreicher Mika Vermeulen (+ 4,2).

Victoria Carl fehlt gesperrt

„Ich bin zufrieden. Ich bin noch nicht in Topform, aber es ist ein Schritt nach vorn“, sagte Hennig Dotzler, die im Oktober wegen einer Erkrankung ausfiel und mehrere Wochen nicht intensiv trainieren konnte, bei Eurosport.

Nicht dabei ist die gesperrte Victoria Carl. Die 30-Jährige, die mit Hennig Dotzler 2022 in Peking überraschend Olympia-Gold im Teamsprint gewann, war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im vergangenen März positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Sie wird wohl die gesamte Saison und die Winterspiele im Februar verpassen.